مبارك الخالدي



قرر اتحاد كرة القدم اعتماد التعديلات على لائحة الاحتراف بعد الاجتماع الذي عقد أول أمس بحضور نائب رئيس اتحاد الكرة للشؤون الإدارية أحمد عقلة والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي وبحضور ممثلي الأندية.



ومن أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، أن النادي له الحق في الحصول على مبلغ من 60 إلى 82 ألف دينار كحد أقصى حال انتقل اللاعب إلى ناد آخر، وذلك حق الرعاية وفق تدرج اللاعب في المراحل السنية.



كما وافق الحضور خلال الاجتماع، على أن يكون اللاعب محترفا في سن 21 عاما بدلا من 20 عاما، إلا انه سيعتبر محترفا حال تسجيله ضمن الفريق الأول.



ومن القرارات التي تم اتخاذها تخفيض رواتب الاحتراف للدوري الممتاز الى 350 دينارا كحد أدنى بدلا من 500 دينار، وللاعب الدرجة الأولى 250 دينارا بدلا من 400 دينار.



كما قرر الاجتماع أن يكون اللاعب محترفا في حال وصوله الى سن 23 عاما حتى وإن لم يكن مرتبطا بعقد مع أحد الأندية.



وفي نفس السياق، قام اتحاد الكرة بفتح باب تلقي طلبات التراخيص للأندية وذلك تمهيدا لتطبيق فكرة دوري المحترفين.



ومن جانب آخر، أعلن مدير المنتخب الأولمبي مشاري فيحان نهاية مشواره مع المنتخب، وذلك بعد مرور تسعة أشهر قضاها مع الأزرق تأهل خلالها إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة.