يعقوب العوضي



يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب في الـ 6.00 مساء اليوم مباراته الودية الأولى مع منتخب شباب مصر ضمن معسكره المقام حاليا في مصر والذي يستعد من خلاله لبطولة آسيا للشباب والتي تقام في البحرين منتصف يوليو الجاري وتستمر حتى 24 منه، وسيلتقي المنتخبان في مباراة ثانية غدا بنفس التوقيت.



وسيختتم الأزرق القسم الأخير من خطة إعداده الاثنين المقبل، حيث يعود إلى البلاد على أن يغادر إلى مملكة البحرين في 13 الجاري تمهيدا للمشاركة في المنافسات الآسيوية المنتظرة. وكانت القرعة قد أوقعت الأزرق في المجموعة الأولى بجانب كوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية وإيران.



وفي السياق ذاته، أكد إداري المنتخب عبدالعزيز الزعابي أن التدريبات تسير حسب الخطة المرسومة، مبينا أن الجهازين الإداري والفني يتطلعان لتحقيق نتائج إيجابية تليق بسمعة كرة اليد الكويتية والتي بدأت تعود إلى منصات التتويج.

وأضاف أن اللاعبين يخوضون تدريبات مكثفة يومية تحت إشراف الأجهزة التدريبية والطبية تفاديا لحدوث الإصابات.