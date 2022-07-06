هادي العنزي



اتخذ مجلس إدارة نادي برقان قرارا بإلغاء مشاركة الفريق الأول لكرة السلة للموسم المقبل في جميع المسابقات، وأرجع مجلس الإدارة قراره إلى الوضع المادي الصعب الذي يعاني منه النادي.



وقد أبقى مجلس الإدارة مشاركات فريقي تحت 15 و17 سنة قائمة في الموسم المقبل، للمحافظة على عضوية النادي في الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للاتحاد.

ويعد انسحاب الفريق الأول لكرة السلة بنادي برقان ضربة قاسية لكرة السلة الكويتية، نظرا لكون الفريق كان أحد الفرق المنافسة في الدرجة الممتازة، وذلك خلال مدة وجيزة من مشاركته الأولى، كما تمكن في الموسم المنصرم من البقاء مع فرق الدرجة الممتازة الستة، بعد أن قدم أداء فنيا عاليا في الدوري.



وأدت قرارات اتحادات الألعاب الجماعية، والتي اعتمدت 5 محترفين في كرة القدم، ومحترفين في كرة السلة، ومثلهما في كرة اليد، ورفع عدد المحترفين في الطائرة من لاعب واحد إلى اثنين في الموسم المقبل، إلى زيادة الكلفة المالية على النادي، فضلا عن عدم وجود منشأة لديه يستطيع من خلالها الاستثمار.