عبدالعزيز جاسم



باشر الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي التضامن بقيادة فهد دابس تعاقداته الصيفية، بضم الغاني صامويل سارفو (31 عاما)، ليدعم صفوف «العنيد» في الموسم الكروي المقبل.

ويجيد سارفو اللعب في مركز قلب الدفاع، وكانت آخر تجاربه مع فريق الخليج السعودي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.



وذكر دابس ان التعاقد مع سارفو جاء نتيجة تنسيق مستمر ولعدة أسابيع، ومتابعة دقيقة للاعب، مضيفا انه تم الحصول على موافقة نهائية من أكثر من محترف أجنبي، وسيتم الإعلان عنهم تباعا حال التوقيع الرسمي، كما سيتم الكشف عن هوية المدرب الجديد للفريق خلال الأسبوعين المقبلين، لكي يباشر بعدها عمله مع «العنيد»، وفق الرؤية الفنية التي يضعها، مشددا على أن كل الترتيبات النهائية سيتم الكشف عنها قريبا.



وأشار دابس الى ان هناك معسكرا خارجيا للفريق الأول، وقد تم اعتماد موعد مبدئي لانطلاقه بحيث يبدأ في 4 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يكون لمدة أسبوعين، وسيشمل عدة مباريات ودية.



وعن النظام الجديد للدوري الممتاز، أشاد دابس بالرؤية التي قدمها اتحاد الكرة، وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد المباريات.

وقال: «28 مباراة ذات فوائد كبيرة على اللاعبين، ومن شأنها إحداث التطوير المطلوب، سواء على الجانب الفني أو البدني للاعبين كمنظومة فريق أو حالات فردية، وعلينا الإشادة أيضا فيما يتعلق بضرورة إبرام عقود لجميع اللاعبين المحليين، وذلك من أجل المحافظة على حقوقهم».