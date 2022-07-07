أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «stc»، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن رعايتها الرئيسية لحفل تكريم أوائل الثانوية العامة في الكويت، وتجمع الجامعات الخاصة والحكومية بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد، والمقام على هامش الفعالية في قاعة سلوى الصباح وذلك بالتعاون مع إذاعة المارينا بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة جلف سات هشام أكبر، ومدير عام إذاعة مارينا أف إم مهند يوسف.



وإيمانا منها بدور قطاع التعليم في دفع التقدم والنمو، وانسجاما مع قيمها المؤسسية القائمة على الابتكار والريادة، حضر الفعالية عدد من قياديي الشركة على رأسهم الرئيس التنفيذي في «stc» م.مزيد بن ناصر الحربي، وفريق العلاقات العامة وعلى رأسهم دانة الجاسم مدير عام اتصالات الشركات، من أجل مشاركة المتفوقين فرحتهم.



كما شاركت «stc» بتكريم 40 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة، وسط فرحة أهاليهم وذويهم وبحضور لفيف من الأساتذة والمسؤولين في وزارة التربية، كما ألقى الحربي كلمة تشجيعية لهم، فضلا عن مشاركة «stc» في تقديم جوائز قيمة للطلاب والطالبات الذين حازوا المراكز الأربعين الأولى في مرحلة الثانوية العامة خلال العام الدراسي الماضي، في رسالة لدعمهم والوقوف الى جانبهم في الاحتفال بهذا الإنجاز.



وحرصا منها على دعم الطلاب تواجدت «stc» في الحفل بجناح خاص أقيم على هامش الحفل، من أجل تقديم عروضها الخاصة والحصرية للطلبة الخريجين وكذلك للرد على أي استفسارات لدى الطلبة وأولياء أمورهم، فضلا عن ذلك قامت بنشر مقتطفات من الحفل عبر قنواتها للتواصل الاجتماعي



وجاءت المشاركة تماشيا مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية وحرصها الدائم على التعاون ودعم جميع المبادرات الهادفة من مختلف الجهات الحكومية لما فيها مصلحة للمجتمع المحلي وتمكين الشباب، وخلال حفل التكريم وزعت «stc» هدايا تقديرية وعينية للطلاب المميزين تقديرا وتشجيعا لهم على مجهودهم.



وفي كلمة له خلال الفعالية، أعرب الحربي، عن سعادته وفخره بمشاركة «stc» الطلبة فرحتهم في الاحتفال بالتخرج، قائلا: نحرص في «stc» دوما على دعم النجاح والوقوف الى جانب الشباب المجتهد والمبتكر في مختلف المجالات العلمية والعملية، ويأتي هذا الحرص ايمانا منا بدور الشباب المهم والحيوي في دفع تنمية وتطور بلدنا الحبيب، لذا فنحن دوما ندعم الابتكار والتميز في شتى المجالات. وأنتم أبنائي الطلبة والخريجون، عماد هذا الوطن وقادة المستقبل. وأنا على ثقة بأنكم ستحملون رايته بكل حب وعطاء.



وأضاف الحربي: كانت «stc»وستظل سباقة في دعم المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى تمكين جيل الشباب وتشجعهم على تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، وهو الأمر الذي يعكس مكانتها كأحد الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات المتقدمة وتمكين التحول الرقمي، واعدا بمواصلة «stc» إبراز دورها كإحدى مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في دعم الكوادر والكفاءات الموهوبة والناجحة والمبتكرة بما يعود بالنفع على المجتمع.