

أثنى نائب المدير العام في جمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة على تفاعل المحسنين الكبير مع مشروع «وقف العشر» والذي أطلقته الجمعية في 6 من ذي الحجة ويستمر حتى يوم عرفة. وقال الوندة، في تصريح صحافي: بفضل الله تعالى تخطت التبرعات للمشروع في اليوم الأول 130 ألف دينار، ونأمل أن تكتمل المرحلة الأولى في وقت قريب، وأن نفتح باب التبرع للمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن إطلاق «وقف العشر» تزامن مع سفر وفد من جمعية النجاة الخيرية إلى جمهورية النيجر يضم عددا من الشباب المتطوعين لافتتاح عدد من المشاريع الوقفية، ولكي ينقلوا للمتبرعين واقع المستفيدين وحاجتهم للمشاريع الخيرية.