عقد بنك الائتمان ورشة عمل عن تقنية الذكاء الاصطناعي في مركز الائتمان للتدريب بهدف تحويل خدمات البنك إلى خدمات تقدم بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم البنك حباري الخشتي، أن هذه الورشة تأتي استكمالا لتوجه إدارة البنك في التحول الرقمي وتقديم خدمات البنك بسهولة ويسر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك وتطبيق «سهل».

وذكرت الخشتي أن البنك تبنى أحدث تكنولوجيا التطبيقات ويقدم 3 خدمات بتقنية الذكاء الاصطناعي وهي: القرض العقاري، القرض الاجتماعي، ومنحة الإعاقة، حيث ان تقديم الطلب من خلال هذه التقنية يستغرق 5 دقائق فقط، دون زيارة لأي من فروع البنك، ودون تدخل بشري من قبل موظفي البنك.

كما ذكرت الخشتي أن استراتيجية البنك تهدف إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين من خلال الميكنة والرقمنة اختصارا للدورة المستندية سعيا من البنك لتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وذكرت أن البنك قدم 152 ألف خدمة إلكترونيا خلال النصف الأول من عام 2022.