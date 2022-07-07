ندى أبونصر



أكد المدير المناوب في «كيدزانيا» مدينة الأطفال النموذجية المصغرة للتعليم الترفيهي، محمود موسى انها تنقل الترفيه التفاعلي والتعليم إلى مستويات مختلفة وجديدة من خلال دمج أداء أدوار الكبار في مهام الحياة الواقعية وتقدم تجربة فريدة لمدينة يديرها الأطفال لتعليم وتثقيف الصغار بهدف التعليم التجريبي، مما يعزز تنمية المهارات الحياتية من منظور طفولي مرح.



وأضاف موسى: من هذا المنطلق افتتحت «كيدزانيا» جناحا خاصا لـ «طلبات» ليضاف الى مرافق «كيدزانيا»، ونسعى دائما لتلبية اقتراحات عملائنا في افتتاح انشطة جديدة للأطفال، موضحا ان «كيدزانيا» مركزا ترفيهيا يقوم بتوفير بيئة تعليمية واقعية آمنة وفريدة تسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاما أن يفعلوا ما يتوارد إلى ذهنهم بتمثيل أدوار حياتية من خلال محاكاة الأنشطة المعتادة للبالغين كما هو الحال في العالم الواقعي ويقوم الأطفال بتأدية أعمال مهنية. بدوره، قال المدير الإداري في شركة «طلبات الكويت» بدر الغانم: سعدت جدا بزيارتي الاولى لمدينة كيدزانيا والتعاون الذي تم بيننا، مبينا ان الجناح الجديد لـ «طلبات» في «كيدزانيا» يضم العديد من الاقسام وهو فرصة لتعليم الاطفال كيفية استلام وتوصيل الطلبات وتنمية مهاراتهم في تهيئهم للانخراط قي سوق العمل في المستقبل.



من جانبه، قال مدير التسويق في «طلبات» أحمد ناجي ان خطوتنا أتت كفكرة مهمة لفتح خط تواصل مع الجيل الجديد والاستثمار في المستقبل، مؤكدا انها نقلة بين الحاضر والمستقبل بالنسبة لهم وتعلمهم تحمل المشاق والتعامل مع المشاكل التي قد تواجههم اثناء توصيل الطلبات وهذا ما يحفز افكارهم ليكونوا مبدعين في المستقبل.



وذكر ناجي ان هناك الكثير من الخطوات القادمة في جدولنا وتم الحديث عنها وسترى النور في المستقبل.