سماح جمال



كشف الفنان حمود الخضر عن تحضيراته لتقديم مجموعة حفلات في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وقال لـ «الأنباء»: الحفلات ستكون ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وتمتد لنهاية أيام العيد، وستقام على مسرح إثراء الثقافي التابع لأرامكو، وهو أكبر مركز ثقافي يحتوي على مسرح، وستكون المشاركة الفنية لي مع فرقتي الموسيقية.



وأعرب الخضر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل خاصة أنه يأتي بعد تعاونه مع مركز إثراء في أغنية طرحت قبل فترة وجيزة، وكانت خاصة بالتشجيع على القراءة، وكانت بعنوان «بين السطور».



وأكمل قائلا: هذا الحفل سيتيح لي الفرصة مع فرقتي الموسيقية لتقديم العزف الحي للأغنية وسط حضور الجمهور.



وحول السر في اهتمامه بإعادة توزيع وتقديم الأغنيات في حفلاته مع الجمهور، قال: دائما ما يرتبط بها الجمهور بصورة خاصة، وتمنحنا مجالا لإعادة تقديمها بأكثر من طريقة مثل الجلسات وغيرها، هذا بالإضافة الى الطاقة التي تمنحها فرصة التسجيل للأغنية.



وكشف الخضر عن تحضيراته الجديدة، فقال: أستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية لأول مرة، وهذه الخطوة جاءت بعد متابعة نسب المشاهدات في مصر للأعمال عبر المنصات والقنوات الإلكترونية، كما أن الجمهور المصري يعرف عنه حبه للفن وتذوقه له.



وحول استمراره في تقديم كل أعماله بنفس الخط الذي يسير عليه، قال: أحرص دائما على التجديد لكن في الوقت نفسه أحافظ على أن تكون أغنياتي ذات معان وتحمل رسالة.