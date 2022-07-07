«الرهائن» من أجمل الأعمال وأنتظر عرضه تلفزيونياً.. و الفراج نجم في الارتجال وشكلنا معاً ثنائياً ناجحاً



ياسر العيلة



حالة من النشاط الفني تعيشها النجمة مي عبدالله هذه الفترة من خلال مشاركتها في اكثر من عمل فني جديد منوع بين الدراما والمسرح، بالإضافة لمشروع سينمائي.



«الأنباء» التقت مي لتحدثنا عن تفاصيل هذه الأعمال، فقالت: مشغولة حاليا بتصوير دوري في المسلسل الجديد «بلاغ نهائي»، من تأليف عبدالمحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه، وإنتاج شركة «ماجيك لنس» للأخوين محسن وأحمد ملا حسين، ودوري في العمل سيكون بمنزلة صدمة للمشاهدين الذين تعودوا على مشاهدتي في شخصيات معينة، حيث أجسد دور «نجاة» وما أدراك ما «نجاة»، فالدور جديد وجريء بكل ما تحمله الكلمة من معاني، مشيرة الى انها تشارك في المسلسل مع نخبة كبيرة من نجوم الكويت والخليج والعراق منهم على سبيل المثال عبدالعزيز الحداد وتركي اليوسف وهند كامل من العراق، وآخرين.



فيما كشفت مي عبدالله أنها تستعد لعمل درامي قوي وأيضا لفيلم سينمائي تراهن عليهما، مؤكدة ان العملين مختلفان ويحملان رؤية فنية غير تقليدية، متحدثة عن سبب غيابها عن أعمال رمضان الماضي، قائلة: بالفعل هذه أول مرة لا أتواجد في السباق الرمضاني، وكنت أتمنى أن يعرض مسلسل «الرهائن» في الشهر الكريم، ولكنه عُرض عبر منصة إلكترونية، لذلك لم يأخذ حظه من المشاهدة الكافية، وأتوقع ان يحقق نجاحا كبيرا عند عرضه تلفزيونيا لأن العمل وبدون مجاملة من أجمل الأعمال التي أنتجت في الفترة الأخيرة، بالإضافة الى التعامل الراقي والمتميز مع كل فريق المسلسل من قبل شركة «البراق» للإنتاج الفني الجهة المنتجة.

مكملة: دوري فيه جميل جدا، وهو لامرأة من ضمن رهائن يتم اختطافهم واحتجازهم بإحدى الجزر وسط أجواء من الإثارة والأكشن.



من جانب آخر، كشفت عبدالله انها انتهت من تصوير مسرحية تلفزيونية جديدة مع النجم الكبير طارق العلي، وإنتاج مركز «فروغي» بعنوان «محظوظ ومبروك» وستعرض عبر منصة «شاهد» في عيد الأضحى، وهي فكرة عيسى العلوي، وتأليف أحمد فارس، وإخراج د.موسى آرتي، ويشارك في البطولة محمد الصيرفي والنجم السعودي خالد الفراج وشهد سلمان، وغيرهم.



وأضافت: أجسد في المسرحية ثلاث «كاركترات» مختلفة، الأولى «الجنية»، والثانية السكرتيرة الحلوة الدلوعة، والثالثة فتاة من المشهورات بتغريداتهن على «تويتر» والمشاكل التي تحدث من وراء هذه التغريدات.



وعن الكيمياء التي تجمعها مع طارق العلي الذي تعمل معه منذ عام 2003، ردت: أبو محمد أخي الكبير ونجمي المفضل في عالم الكوميديا، وأردفت: المسرحية أجوائها «تجنن» وكلنا فيها على قلب واحد، بالإضافة الى ان كواليسها حلوة وكلها بهجة وسعادة، ومسرحية «محظوظ ومبروك» هي الرابعة لي مع د.طارق العلي.



وحول تعاملها للمرة الأولى من خلال المسرحية مع الفنان السعودي خالد الفراج، قالت مي: تجربة حلوة وسعيدة جدا بها، وخالد نجم، وأحلى شيء فيه إجادته الارتجال على خشبة المسرح بالرغم من انها التجربة الأولى له مسرحيا، وشكلنا معا ثنائيا ناجحا.