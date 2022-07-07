عبدالحميد الخطيب



يستعد «نبض الكويت» الفنان القدير نبيل شعيل لطرح ميني ألبوم جديد يحمل اسم «لاهي 2022»، من انتاج وتوزيع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، ويتضمن 4 أغنيات متنوعة.



وفي هذ الصدد قال بوشعيل في تصريح لـ «الأنباء»: «لاهي» ميني ألبوم مختلف من حيث الكلمات واللحن والتوزيع، وفيه أقدم أكثر من لون لإرضاء جميع الأذواق، وأعتبره هديتي للجمهور مع بداية فترة الإجازات والصيف، وأتمنى أن ينال إعجاب كل من يسمعه، واعدا بالعديد من المفاجآت في القادم من الأيام.



وأغنية «لاهي» من كلمات واحد، وألحان وليد الشامي، وتوزيع مهند خضر، كما يضم الميني ألبوم ايضا أغنيات «ولاهم يحزنون»، «يا مدور»، «نهاب»، ومن المقرر طرحه على قناة «روتانا» في «يوتيوب» و«أنغامي» وعدد من المنصات الموسيقية.



الجدير بالذكر ان الفنان القدير نبيل شعيل طرح العام الماضي ميني ألبوم «يقولون»، وضم ثلاث أغنيات هي: «يقولون» من ألحان ميثم علاء الدين وكلمات أحمد الصانع، و«أسوأ أيامي» كلمات وألحان علي بو غيث، و«أنا اتحراك» كلمات أحمد الصانع وألحان عبدالله الجاسم، وتوزيع الأغاني عثمان عبود، علي المتروك وزيد نديم.