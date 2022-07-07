مفرح الشمري



الكاتب القدير مهدي الصايغ، شافاه الله وعافاه، له العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل «يا متلف الروح» و«أبناء الغد» و«يا خوي» بالإضافة الى العديد من المسرحيات، منها مسرحية «طار الفيل» التي عرضت عام 1995 وأخرجها مسرحيا الراحل فؤاد الشطي وتلفزيونيا الراحل كنعان حمد.



الصايغ، مع حفظ الالقاب، على الرغم من غيابه بسبب ازمته الصحية فإنه متابع جيد لما يعرض في الدراما الخليجية والعربية وله العديد من الآراء فيما يعرض حاليا.



الكاتب مهدي الصايغ خص «الأنباء» بخبر انتهائه من كتابة مسلسل درامي معاصر بعنوان «سجى الليل» يحمل بين طياته العديد من القضايا الاجتماعية والانسانية التي نعاني منها.

وتمنى الصايغ ان يرى هذا المسلسل النور، خصوصا انه كتبه في ظل الاجواء الصحية التي يعيشها حيث ساعدته هذه الاجواء على كتابة هذا المسلسل المعاصر.



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام للكاتب القدير مهدي الصايغ ليتواجد دائما في اعمالنا الدرامية لأنه من الكتاب الذين يشار لهم بالبنان للبحث عن قضايا انسانية لم تناقش بالشكل المطلوب في الدراما التلفزيونية، اضافة الى انه يعتبر من الكتاب الذين يحرصون على التأني في الكتابة حتى يظهر العمل الذي يكتبه بالشكل المطلوب شكلا ومضمونا.