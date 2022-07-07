دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة سوزان نجم الدين خبر خطبتها من رجل أعمال، لكن رفضت ذكر اسمه، كما رفضت ذكر المزيد من التفاصيل، لكنها أكدت الخبر.



وتحدثت سوزان نجم الدين عن خطيبها خلال لقاء لها عبر قناة «أغاني أغاني»، وكشفت أن خطيبها رجل أعمال سوري الأصل ويحمل الجنسية الإماراتية، مشيرة إلى أن خطيبها لا يرغب في أن تتحدث عنه كثيرا لوسائل الإعلام.

ولفتت الى أنها تعرفت على خطيبها بينما كانت في طريقها إلى باريس، على متن الطائرة، قائلة: «صارت شرارة الحب من أول نظرة»، ملمحة الى أنه ربما تكون «عروس 2022»، إلا إذا حدث شيء ما غير محسوب، كاشفة الحرف الأول من اسم خطيبها، حيث قالت إنه يبدأ بحرف «الباء».