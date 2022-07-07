A Day to Die



تدور أحداث الفيلم حول «كونور» الذي يجد نفسه في مواجهة العديد من المواقف بعد قتله لعضو في إحدى عصابات المخدرات الخطيرة، العصيبة، ويلجأ إلى طلب المساعدة من فريق عمليات عسكرية قديم من أجل إنقاذه قبل فقدانه كل من يحب. الفيلم من إخراج: ويز ميلر، بطولة: بروس ويلس، فرانك غريلو، كيفين ديلن، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 21 الجاري.

Easter Sunday



في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول اجتماع عائلي للاحتفال بعيد الفصح يوم الأحد، ويستند العمل إلى تجارب «جو كوي» الحياتية والعروض الكوميدية التي يشتهر بها.



الفيلم من إخراج: غاي شاندراسيكار، بطولة: جو كوي، ليديا جاستن، براندن واردل، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 4 أغسطس المقبل.

Fall



تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجد الصديقان المقربان «بيكي» و«هانتر» نفسيهما على قمة برج إذاعة يبلغ ارتفاعه 2000 قدم.



الفيلم من إخراج كل من: جوناثان فرانك وسكوت مان، بطولة: جريس كارولين كوري، فيرجينيا غاردنر، جيفري دين مورغان، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 11 أغسطس المقبل.









