القاهرة - محمد صلاح



الفنان مصطفى شعبان في حالة انشغال كامل وعقد جلسات مستمرة للبحث عن فنانة أجنبية تؤدي دور البطولة لفيلم «اللي سرق حاجة يرجعها»، وهو اسم مؤقت، ويتم حاليا اختيار طاقم العمل، وأماكن التصوير، خاصة أن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي رومانسي، وسيتم التصوير في عدد من الدول الأوروبية.



ويعود شعبان في «اللي سرق حاجة يرجعها» بعد غياب استمر أكثر من 12 عاما عن استديوهات السينما من جديد، حيث كان آخر أعماله السينمائية فيلم «الوتر» مع غادة عادل وأحمد السعدني وأروى جودة وسوسن بدر وإخراج مجدي الهواري، والذي تم إنتاجه عام 2010.