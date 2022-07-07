شوّقت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها ومتابعيها لموعد طرح ألبومها الجديد، والذي تحضر له منذ فترة، مؤكدة أن الألبوم ينتظر طرحه قريبا، وسيضم أغنيات باللهجات التونسية والمصرية والعراقية، وفي الوقت نفسه تقوم بالتحضير لأغنيات جديدة مع ثلاثي التلحين الأشهر في مسيرتها الغنائية زياد رحباني ومحمد رحيم ووليد سعد.



ونشرت لطيفة صورة لها عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، وعلقت: «مساء الخير.. مين مستني ألبومي الجديد؟»، وردت لطيفة على تعليق يؤكد الرغبة في تعاونها مع زياد رحباني ومحمد رحيم ووليد سعد، قائلة: «كل الأساتذة اللي ذكرتهم الأعمال معاهم بتتحضر على نار هادية، وده وعد مني، بس في الألبوم ده حنروح أنا وانت واللي بيحبوا يسمعوني الى عالم آخر وأحاسيس أخرى يا رب تعجبك».



وأشارت لطيفة، حسب موقع «سيدتي نت»، الى أن الألبوم الجديد سيضم أغنيات باللهجات التونسية والمصرية والعراقية، ورغم تفاعلها مع أغلب التعليقات، إلا أنها تجاهلت تماما الرد على السؤال المتكرر حول الموعد النهائي لطرح الألبوم الجديد.