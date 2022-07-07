أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تعاطف الكويت وتضامنها مع الجمهورية الإيطالية الصديقة جراء حادثة الانهيار الجليدي الذي وقع في جبال الألب وأدى إلى مقتل وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص.

وتتقدم الكويت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الجمهورية الإيطالية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل وأن توفق السلطات المعنية في العثور على المفقودين بأسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى، ‏أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للهجومين المسلحين اللذين وقعا شمال بوركينا فاسو وأديا إلى مقتل وإصابة العشرات.

‏وشددت الوزارة في بيان لها على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، معربة عن تعازي الكويت ومواساتها إلى جمهورية بوركينا فاسو قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.