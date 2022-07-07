أعربت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية مالي والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الجنود المصريين.



وأكدت الوزارة على تضامن الكويت مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية وتقديرها للدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإسهاماتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين.



وتقدمت الوزارة بتعازي الكويت الخالصة إلى ‏جمهورية مصر العربية الشقيقة ‏قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.