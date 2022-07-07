أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت باتفاق تثبيت الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة وتأكيد الأطراف اليمنية على تجديد التزامهم بوقف جميع العمليات العسكرية.



وأشادت الوزارة، في بيان لها، بالجهود التي بذلها مكتب مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غرندنبرغ في تعزيز الالتزام بالهدنة التي جاءت في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية.



وأعربت الوزارة عن الأمل في أن يسهم تمديد الهدنة في التوصل الى الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 بما يحفظ أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.