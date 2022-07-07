بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللجمهورية الجزائرية وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس لازوروس شاكويرا رئيس جمهورية مالاوي الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية مالاوي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.