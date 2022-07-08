القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 14 ألفا و447 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج في المدينة المنورة ومكة المكرمة، حتى مساء أمس الأول (الأربعاء)، تتضمن الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتي تحتاج متابعة دورية، ما بين كشف وصرف علاج بالمجان.

وقال د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة - في بيان امس - إن إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 10 حالات، خرج منهم 6 حالات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات إلى 4 حالات فقط حتى مساء أمس.

وأضاف ان جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، وتتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الثلاثة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي.

من جانبه، جدد د.عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية. ولفت إلى أن البعثة الطبية للحج قامت بتسليم الحجاج المصريين حقائب تحتوي على مطويات إرشادية، وكمامات.