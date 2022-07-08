القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق حملة إعلامية موسعة للتعريف بوثيقة التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، والتي تعد الأولى من نوعها لتوفير الحماية التأمينية للمصريين خارج الوطن، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية بجانب وزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وذلك بهدف الوصول للمهتمين بالوثيقة من المصريين بالخارج في مختلف دول العالم.



وصرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، امس، بأن الهدف من إطلاق هذه الحملة الإعلامية للتعريف بالوثيقة، الوصول لمختلف شرائح المصريين بالخارج حتى يمكنهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوثيقة وفي مقدمتها منح الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، لحماية العاملين بالخارج ورعايتهم في جميع أنحاء العالم، من خلال آلية مبسطة تمكن سهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.



وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم العمل خلال الفترة الماضية لتعدد طرق الحصول على وثيقة التأمين للمصريين بالخارج من خلال مكاتب تصاريح العمل التابعة للإدارة العامة لتصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وكذلك تم التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، من أجل إتاحة إمكانية الحصول على الوثيقة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة الداخلية لتجديد تصاريح العمل، بجانب توافر الوثيقة على الموقع الرسمي الخاص بها على الرابط التالي: http://www.epti-egypt.org/، فضلا عن تدشين منصات رسمية خاصة بالوثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل الحصول عليها: عبر منصة «فيسبوك» على الرابط التالي:



https://m.facebook.com/TheEgyptianInsurance/



وعبر منصة «انستجرام» على الرابط التالي:



https://instagram.com/theegyptianinsurance؟igshid=YmMyMTA2M2Y=



وكذلك من خلال التواصل على رقم الواتساب: 00201501115242



أو الاتصال هاتفيا على رقم: 21241200 002



وجددت وزارة الهجرة التأكيد على تفاصيل وشروط إصدار وثيقة التأمين وموعد تطبيقها وكيفية التسجيل للحصول عليها خطوة بخطوة، وذلك على النحو التالي:



- تقوم الوثيقة بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر.



- يتم التقدم من خلال الدخول عبر الرابط التالي: https://epti-egy.org/ep/.



- يتم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل.



- يقوم المصري بالخارج بإدخال بياناته الخاصة.



- يقوم المصري بالخارج بسداد قسط التأمين، والذي يبلغ 100 جنيه مصري فقط في السنة لكل الشرائح عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر، بعد ذلك يحصل المواطن على الوثيقة في نهاية الأمر من مكتب تصاريح العمل.



- يشترط أن يكون الحد الأقصى للمؤمن عليه 65 عاما.



- عند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال 7 أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه.



- يتم إبلاغ المجمعة سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل.



- يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث.



- إذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.



- في حالة الوفاة بحادث تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط.



- تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقا للمستندات التي تقدم للمجمعة.



- يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.



- في حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصريا.



ولمشاهدة الفيديو التعريفي بالوثيقة يمكن الضغط على الرابط التالي:



https://youtu.be/achTNDlGy8s