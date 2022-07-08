أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ببدء الإجراءات استعدادا لتشغيل نشاط منخفض التكاليف «أير سفنكس»، والمزمع بدء تشغيله من الجدول الشتوي لعام 2022/2023 من المطارات المصرية.



والتشغيل يكون من مطارات الغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وسفنكس، والقاهرة، وذلك بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الدول.



في سياق آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة، لقبول الطلاب الراغبين في التقدم لمدارس المتفوقين STEM ومدرسة المتفوقين بعين شمس، للعام الدراسي 2022/2023، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 22 يوليو 2022، للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة، على الرابط التالي: http://emis.gov.eg.



وحددت الوزارة الشروط العامة للتقدم - وفقا لبيان امس - وهي أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد عمر الطالب في 1/ 10/ 2022 عن 18 عاما، وأن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2021/ 2022.



وتتضمن الشروط الخاصة للتقديم أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)، وأن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).



وبالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع (252) درجة فأكثر بنسبة 90% بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.



وأوضحت الوزارة أن إجراءات التقدم بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم تشتمل على طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات وهي صورتان شخصيتان للطالب، صورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم.



وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للفئات التي لم يتح لها التسجيل الإلكتروني وهم مستوفون لشروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقدم الإلكتروني وحتى موعد أقصاه 25/ 7/ 2022 هم الفئات الآتية، طلاب أبناؤنا في الخارج، طلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى، والطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضي مستوفون لشروط التقدم، والطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني.



ومن الفئات أيضا الطلاب الحاصلون على براءة اختراع أو متقدمون إليها بمحضر إيداع مثبت من أكاديمية البحث العلمي واتباع شروط إعلان التقدم، والطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهي مدارس تمت معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم، وطلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية هذا العام، والطلاب المصريون فقط والمستوفون لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل أو تسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس.



وأضافت الوزارة أنه لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني ولم يقدموا أوراقهم إلى قسم شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، ويتم إخطار الطلاب بأرقام الجلوس وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليا بأوراقهم.