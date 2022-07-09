تقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الكويتية (حفاظ ) المحامي عبدالعزيز سيد عبدالله الرفاعي بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الكريم. وإلى كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عز وجل على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

وأضاف الرفاعي : لقد عشنا أيام عشر ذي الحجة المباركة .. خير أيام الدنيا التي كانت عنوانا للأعمال الصالحة و الذكر والدعاء والقرب من الله ومبعثا للعطاء والصدقة وعمل الخير.

وتوجه الرفاعي بخالص الشكر والامتنان إلى أصحاب الأيادي البيضاء في كويت الخير الذين امتدت أياديهم بالعطاء خلال هذه الأيام المباركة وكانوا خير داعم لإخوانهم المحتاجين عبر مشروع الأضاحي وعدد من المشروعات التي أطلقتها الجمعيات الخيرية ومنها جمعية حفاظ خلال عشر ذي الحجة .

وبين الرفاعي أن جمعية حفاظ أطلقت خلال الأيام العشر باقة من المشروعات الخيرية لدعم المحتاجين في عدد من الدول ، ومن أبرزها مشروع إفطار الصائمين يوم عرفة دعما للاجئين والنازحين السوريين ، ومشروع عشرة الخير وهي باقة تتكون من عشر مشروعات خيرية لرعاية الأيتام ومساعدة الأسر المتعففة وخدمة القرآن الكريم ، بالإضافة إلى مشروعات عمليات العيون وبناء المساجد ورغيف الأيتام ومشروع بناء دار للأيتام ومركز إسلامي وهو المشروع الذي أطلقته الجمعية يوم عرفة.

وختم بدعاء المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الأعمال الصالحة وما جادت به أيادي أهل الخير وأن يحفظ الكويت واحة أمن ودوحة قرآن.