علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية حديثة اطلعت عليها «الأنباء» عن أن فاتورة انفاق المواطنين والمقيمين على طعام الحيوانات خلال الأعوام الـ 7 الماضية ارتفعت إلى 164.6 مليون دينار، مدفوعة بما استوردته الكويت خلال العام الماضي بما قيمته 28 مليون دينار.



وتفصيليا، استوردت الكويت أغذية محضرة للحيوانات وبقايا ونفايات صناعة الأغذية بقيمة 7.95 ملايين دينار خلال آخر 3 أشهر من عام 2021 حيث سجلت الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر أعلى معدلات الاستيراد لتلك المنتجات خلال العام، يليها الفترة من يوليو حتى سبتمبر بـ 7.25 مليون دينار، بينما جاءت الفترة من يناير حتى نهاية مارس ثالثا بواقع 6.87 ملايين دينار، وحلت الفترة من أبريل حتى يونيو رابعا بـ 5.95 ملايين دينار.