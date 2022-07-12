مبارك الخالدي



تعاقد نادي الجهراء مع المحترف الغاني ايزاكا ابودو قادما من نادي نجران السعودي. ويجيد اللاعب البالغ من العمر 28 لاعبا اللعب في مركز المهاجم الصريح، ويمتلك سيرة ذاتية جيدة إذ سبق له تمثيل صفوف فريق الفحيحيل وانتقل بعدها لينشط في الدوريين التونسي والسعودي.



وبهذا التعاقد انضم ديارا الى محترفي الفريق وهم البرازيلي رودريغو يوري والعاجي كوفي ماريوس والبوسني اينيس والتونسي عمر زكي.

كما يسعى مجلس الإدارة الى التعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل، اذ سبق لإدارة الفريق الإعلان عن ضم اللاعبين عبدالعزيز علي مروي وفهد زويد ومحمد الموسوي.