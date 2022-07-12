هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل شاكر الشطي أن الفريق يستعد لأفضل تحضيرات محلية وخارجية ممكنة، مضيفا في تصريح لـ «الأنباء»: «ستبدأ المرحلة الأولى من التحضيرات 16 يوليو الجاري في الكويت، ولمدة أسبوعين تقريبا، بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس، على أن يتبعها معسكر خارجي في تركيا لمدة 20 يوما، يخوض خلاله الفريق ما لا يقل عن 3 مباريات».



وأشاد الشطي بالثقة العالية التي أولاها إياه مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة د. أحمد عجب بتولي المهام الإدارية للفريق، مؤكدا أن الساحل ليس بغريب عليه، وسبق له العمل بالنادي لعدة سنوات خلت.



وذكر أن الجهاز الإداري وبالتنسيق مع الجهاز الفني يسعى لإبرام عدة تعاقدات محلية وخارجية، حيث ينتظرنا موسم طويل، ونسعى لإبرام أفضل التعاقدات خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق نتائج مميزة، مضيفا ان البرازيليين جيوفاني، وليوناردو باقيان مع الفريق للموسم المقبل، والجهاز الإداري في طور التفاوض مع أكثر من محترف.



وأشاد الشطي بالنظام الجديد لمسابقات الكرة الذي أعلن عنه اتحاد الكرة الجديد، وقال: «كثرة عدد المباريات، من شأنها ان تسهم بتطور اللاعبين على المستويين البدني والفني، كما أن القسم الثالث والأخير سيضع الفرق الستة الأولى في صراع قوي على لقب الدوري، وكذلك الحال بالنسبة للفرق الأربعة، حيث ستكون جميع المواجهات متكافئة ومثيرة، كما أنه يعطي فرصة إضافية للجميع من أجل المنافسة أو تحسين مركز الترتيب».