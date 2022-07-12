مبارك الخالدي



تسابق إدارة النادي العربي الزمن للتعاقد مع مدرب جديد ذي خبرة وكفاءة لقيادة الأخضر خلفا للمدرب الكرواتي انتي ميشا. وكان الأخضر قد دخل في مفاوضات مع البحريني علي عاشور، لكن مبالغة المدرب في قيمة التعاقد أغلقت باب التفاوض، حيث أعلن عاشور بعدها تعاقده مع الرفاع البحريني.



وعلمت «الأنباء» ان إدارة النادي العربي تتواصل مع المدربين البرتغالي جاريدو والمصري إيهاب جلال وكذلك البوسني داركو نيتروفيتش الذي سبق ان عمل في الأخضر كمدرب للفريق الأول وقبله تولى الإشراف على فريق تحت 20 سنة.

ومن المتوقع ان تنهي إدارة الفريق ملف المدرب الجديد قبل انطلاق التدريبات الأيام القليلة المقبلة، اذ ينتظر العربي برنامجا تحضيريا يتخلله معسكر خارجي قبل نهاية الشهر الجاري. الى ذلك، بدأ «الأخضر» تدريباته مساء امس استعدادا للموسم الجديد.