مبارك الخالدي



بدأت الأندية مرحلة جدية من الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2022-2023، والذي سيبدأ بمسابقة الدوري الممتاز في 25 من أغسطس المقبل، حيث ستشهد الأيام القليلة المقبلة انخراط الفرق في التدريبات، وقد دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت مساء امس حملة التدريبات بقيادة المدرب الكرواتي رادان غاسانين الذي وصل الى البلاد امس الاول، وكان في استقباله نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة.



ومن المقرر ان تستمر تدريبات الأبيض حتى قبل نهاية الشهر الجاري قبل المغادرة الى معسكر خارجي، ومن المتوقع ان يتوالى عقد انتظام لاعبي الفريق في الالتحاق بالتدريبات تباعا مع نهاية الإجازات الخاصة بهم.



من جانب آخر، استكمل القادسية هيكله الفني بالتعاقد مع اللاعب صالح الشيخ للعمل مدربا مساعدا في الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الوطني ناصر الشطي، كما تعاقد الفريق مع مدرب حراس المرمى محمد صيام قادما من النادي العربي، ويعتبر صيام من الكفاءات الفنية المميزة وذا خبرة في الملاعب الكويتية، وكان سببا في ظهور اكثر من حارس مرمى واعد، وسيبدأ الأصفر تدريباته الخميس المقبل.



من جهة أخرى، تنطلق تدريبات السالمية السبت المقبل ولمدة أسبوعين على ملعب ستاد ثامر كمرحلة تحضيرية أولى، على أن يتبعها معسكر خارجي في تركيا يمتد حتى منتصف أغسطس المقبل كمرحلة إعداد ثانية وأخيرة، وسيخوض السماوي خلال المعسكر 4 مباريات ودية مع فرق تركية وخليجية بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم، كما يسعى الجهاز الإداري للسالمية للتعاقد مع أكثر من لاعب محلي لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم.



من جهته، قال مساعد مدرب الفريق الأول في كاظمة عبدالحميد العسعوسي ان تدريبات «البرتقالي» ستنطلق 17 الجاري على ان يكون المعسكر في صربيا في 30 منه أو في الأول من أغسطس.



وتقدم العسعوسي بالشكر الى رئيس مجلس الإدارة أسعد البنوان وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري بقيادة فواز بخيت على تجديد الثقة به.



كما ستنطلق تدريبات فريق الشباب الأحد المقبل بقيادة الوطني عيد ثابت، ومن المتوقع التحاق المحترفين الأفارقة الخمسة الذين تم التعاقد معهم مؤخرا بالفريق.