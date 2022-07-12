التوسع في بعض العيادات التخصصية في مراكز الرعاية الأولية يقلل من دور طبيب العائلة



عبدالكريم العبدالله



كشف رئيس رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين الكويتية د.محمد عبدالله المزعل العازمي عن مشروع تطوير الرعاية الصحية الأولية الذي تعده الرابطة حاليا تمهيدا لرفعه إلى وزارة الصحة قريبا، واصفا إياه بالمشروع الحيوي، وسيرفع من مستوى الخدمات المقدمة في الرعاية الصحية الأولية.



وذكر د.العازمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش حفل المعايدة الذي أقامته رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين أن من أهداف هذا المشروع هو «تطبيق مفاهيم طب العائلة وعلى رأسها استمراريه متابعة المريض لنفس الطبيب continuity of care وإطالة وقت الاستشارة الطبية لدى طبيب العائلة في مراكز الرعاية الأولية، فضلا عن تقليل وقت الانتظار وتطوير الملف الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى زيادة الرضى الوظيفي الأمر الذي سيعكس خلق بيئة آمنة ومرضيه للأطباء لتحقيق الهدف الأسمى وهو توفير طبيب عائلة لكل عائلة.



وبين أن التوسع في بعض العيادات التخصصية في مراكز الرعاية الأولية يقلل من دور طبيب العائلة، مشيرا إلى أن الدور الأساسي لطبيب العائلة هو علاج جميع الأمراض للأطفال والكبار، منوها في الوقت إلى أن هذا ليس تقليل دور هذه العيادات، بل العكس، فهناك عيادات مهمة وضرورية جدا نحتاج لوجودها في مراكز الرعاية الأولية مثل عيادات السكر والأمراض المزمنة.



وعن حفل المعايدة، أفاد د.العازمي بأن المناسبات الاجتماعية تعتبر مهمة بالنسبة للأطباء، والتي يتم فيها تناول تجاربهم وخبراتهم الطبية، وتعارفهم مع بعضهم البعض، وهي فرصة ومتنفس لهم بعيدا عن أجواء العمل، مبينا أن الرابطة مستمرة في إقامة مثل هذه الاجتماعات لتوطيد العلاقات مع أطبائها والتواصل معهم.