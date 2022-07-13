

قال مدير إدارة الموارد والحملات بجمعية النجاة المحامي عمر الشقراء إن وفد الجمعية خلال زيارة خيرية لجمهورية النيجر الصديقة قام بافتتاح مدرسة، تنشر العلم والثقافة والآداب، وتكافح الجهل والأمية، وتنشئ للأمة أجيالا مثقفة واعية، مبينا أن «النجاة الخيرية» تهتم بملف التعليم، وتجعله ضمن سلم أولوياتها، وتعده واحدا من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي.



وأضاف الشقراء: كذلك خلال الزيارة تم افتتاح مستوصف صحي، مشيرا إلى أن الوصول إلى مستوصف طبي في النيجر يتطلب السير لمسافات طويلة وسط طرق غير معبدة، كما شملت الرحلة افتتاح مسجد، وحرصت على رفع الأذان الأول في هذا المسجد. ويمكن التواصل ودعم وقف العشر من خلال الرابط https://alnajat.com أو الاتصال على 1800082، وكذلك صفحات جمعية النجاة على مواقع التواصل @AlNajatOrg، وموقعها الإلكتروني.