أكدوا أن التجهيزات التي وفرتها السعودية دليل على قوة إمكانياتها وحرصها على راحة الحجاج

جهود حكومة خادم الحرمين مكّنتنا من أداء المناسك في أجواء إيمانية رائعة



عاطف رمضان ـ عبدالله الراكان - ندى أبونصر



في أجواء سادها الهدوء والتنظيم والتعاون التام من جميع الجهات العاملة في المطار، ووسط فرحة كبيرة من الأهالي والمستقبلين ودعوات بالقبول وغفران الذنوب، تواصلت أمس عودة حجاج بيت الله الحرام الى أرض الوطن عبر المطار، حيث أكد العائدون في تصريحات لـ«الأنباء» ان أداء جميع مناسك الحج هذا العام اتسمت بالسهولة واليسر، معربين عن سعادتهم بما لمسوه من التسهيلات والجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وجميع الفرق القائمة على المشاعر المقدسة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن بدءا من مغادرتهم البلاد حتى عودتهم.



وتقدم الحجاج العائدون بجزيل الشكر والامتنان للسلطات السعودية على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال ومد يد العون لهم في جميع مراحل الرحلة المباركة حتى تمكنوا من اداء الفريضة في أجواء إيمانية آمنة وراحة كبيرة.



وأشادوا بالتنظيم الرائع في مطار الكويت الدولي وخاصة جهود مراقب المطار المناوب في إدارة العمليات بالطيران المدني مشعل العتيبي وموظفي الادارة وتعاون رجال الداخلية.



وضمن أول رحلة تصل أمس عبر مطار الجزيرة، قال الحاج برغش الشمري ان شعيرة الحج ولله الحمد تمت بسهولة ويسر، مشيرا الى انه حج للمرة الثانية، متقدما بالشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين والمنظمين على ما قدموه من جهود كبيرة وعمل متواصل للتيسير على ضيوف الرحمن.



وشكر الشمري أيضا جميع الفرق العاملة في مطار الكويت على حسن استقبال الحجاج والجهود التي يبذلونها لتسهيل إجراءات وصولهم.



بدوره، قال الحاج خزعل الفضلي: لله الحمد تم أداء فريضة الحج هذا العام بخير ومن دون أي مشكلات أو معوقات، مشيرا الى ان مناسك الحج كانت ميسرة، لافتا الى ان العدد كان قليلا نسبة إلى الاعوام السابقة لجائحة كورونا، مشيدا بحسن التنظيم من قبل القائمين على المشاعر وكل من ساهم في انجاح الموسم.



إمكانيات كبيرة



من جانبه، ذكر علي ناصر ان جميع الاجراءات التنظيمية في المملكة العربية السعودية في مختلف الامور التي تهم الحجاج كانت ممتازة وعلى أعلى المستويات، مشيرا الى ان التجهيزات التي وفرتها المملكة دليل على حجم الإمكانيات التي تملكها وحرصها على راحة وخدمة ضيوف الرحمن، على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم.



من جهته، قالت ياسمين الرضوي ان الرحلة كانت ميسرة جدا، كما ان التنظيم في مطاري الكويت والسعودية كان رائعا، وشكرت الحكومتين الكويتية والسعودية على التسهيلات التي قدمتها للحجاج سواء خلال سفرهم من أرض الكويت الى الأراضي السعودية او خلال تأدية مناسك وشعائر الحج والتنقلات داخل المملكة.



وفي السياق ذاته، شكر عبدالله موسى كل من ساهم في نجاح موسم الحج للعام الحالي، مؤكدا على انه دليل على التنسيق الكبير بين الحكومتين والحكومة السعودية وكل شيء تم في سهولة ويسر والاجراءات كانت ميسرة بكل معنى الكلمة.



ولفت الحاج احمد محمد إلى ان الرحلة كانت جدا ميسرة والاجواء رائعة والطقس كان جميلا ولم نعان من أي عقوبات او مشاكل، ووزارة الحج والعمرة السعودية مشكورة على جهودها، ونسأل الله ان يبلغ جميع المسلمين الحج، ونتمنى ان تكون حجة مقبولة.



راحة وسلامة



وذكرت ليلى حسن عبدالله انها ولله الحمد حققت مبتغاها وأدت مناسك الحج التي كانت تتمناها منذ سنوات طويلة، وهذه السنة كانت حريصة على ان تقوم بها، مشيرة الى ان التسهيلات كانت ممتازة والجميع لمس مدى السهولة والسلاسة التي سارت فيها، وتجلت بمستوى التجهيزات والخدمات والكوادر العاملة لراحة الحجاج.



واشاد احمد البلوشي بالجهود التي بذلها رجال المرور والداخلية في المملكة السعودية وكذلك بعثة الحج الكويتية والخدمات الصحية وغيرها، مبينا ان الرحلة كانت ميسرة ومنظمة بشكل كبير والحملات الكويتية ايضا متميزة من خلال التنظيم الجيد والإرشادات والتعليمات التي استفاد منها الحجاج، مضيفا ان جميع خدمات النقل كانت ميسرة، داعيا الله ان يتقبل من جميع المسلمين.



بدورها، لفتت ام علي إلى ان رحلة الحج واداء المناسك كانت رائعة على جميع المستويات من حيث التنظيم، الجميع عملوا بروح الفريق الواحد لراحة ضيوف الرحمن.



وشكر محمد الهندال المسؤولين الكويتيين والسعوديين القائمين على تنظيم الحج من قبل الدولتين على جميع الجهود المبذولة، مشيرا الى رضاه عن مستوى الخدمات التي قدمتها حملات الحج والتنظيم في المملكة العربية السعودية ومطار الكويت من جميع النواحي.



خدمات متنوعة



من جانبه، لفت نبيل الياسين (صاحب حملة الياسين) الى ان الحج كان سهلا هذا العام والخدمات كانت ميسرة ومتوافرة من خلال الحملة سواء داخل اماكن السكن او في المشاعر، معربا عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما قدمته من خدمات امنية ولوجستية للتيسير على الحجاج تأدية مناسك الحج من دون مشقة، معربا عن شكره لبعثة الحج الكويتية برئاسة م.فريد عمادي.



من جانبه، افاد الحاج سعيد العميري بأن المملكة العربية السعودية وفرت للحجاج كل متطلباتهم، مشيرا الى ان الحج هذا العام كان ميسرا وتمت تأدية المناسك في سهولة.



بدوره، قال الحاج احمد فلاح بن غيام ان الحج هذا العام كان افضل من السنوات السابقة فيما يخص الخدمات التي تقدمها الحملات الكويتية، مشيدا بالحكومتين الكويتية والسعودية للجهود التي بذلتها الحكومتان لتقديم الخدمات للحجاج.



في الاطار ذاته، بين الحاج محمد العلي ان تأدية مناسك الحج كانت سهلة جدا ولم يشعر الحجاج بتعب او مشقة والبعثة الكويتية قامت بدورها بشكل ممتاز خاصة في مساعدة الحجاج.



من ناحيته، ذكر الحاج فايز المطيري ان الحملات الكويتية قامت بدورها بشكل جيد، مشيدا بجهود حكومتي الكويت والسعودية، والتسهيلات والخدمات التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام.



واوضح الحاج يوسف الحسيني ان الحج هذا العام كان ميسر جدا والخدمات فاقت كل التوقعات وان حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الكويتية ممثلة في بعثة الحج لهم كل الشكر والتقدير والثناء لما قدموه للحجاج.



وتحدث الحاج احمد المطيري، مبينا الحج هذا العام كان ميسرا وحكومة خادم الحرمين الشريفين لم تقصر مع الحجاج، والحاج الكويتي كان يشعر كأنه في بيته وسط أهله.



من جهته، وصف الحاج عيسى الرويح الحج هذه السنة بأنه يختلف عن السنوات الماضية فيما يخص التنظيم وسهولة تأدية المناسك، مبينا ان الجهد الذي بذلته في الحج هذا العام يشعرني كأني اديت عمرة نظرا لسهولة اداء المناسك.



ولفت الحاج عبدالله احمد الشمالي ان الحج كان ميسرا والمناسك كانت سهلة وان حكومة المملكة لم تقصر مع الحجاج، مشيدا كذلك بالبعثة الكويتية والحكومة الكويتية.



من ناحيته، قال الحاج محمد العلي ان الله تعالى رزقنا بحج بيته الحرام بعد عامين من الانقطاع نظرا لجائحة كورونا، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزارة الأوقاف الكويتية. وتابع العلي: كنا نقيم في نفس الفندق الذي تقيم فيه بعثة الحج الكويتية ولم نلق منهم الا كل تعاون وترحيب وحفاوة استقبال.



وذكر الحاج مؤمن عبدالعزيز ان موسم الحج هذا العام كان منظما وذلك بفضل الجهود التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشيدا بالجهات المعنية الكويتية والسعودية وجهودها الكبيرة طوال الموسم.



الهاشمي: خطة إستراتيجية متكاملة لاستقبال العائدين



قال مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي أمس إن الإدارة وضعت خطة متكاملة واستراتيجية واضحة لاستقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد انتهاء موسم الحج.



وأضاف الهاشمي في تصريح لـ «كونا» أمس أن عملية استقبال رحلات الحجاج تتم بيسر وسهولة، مشيدا بالتعاون بين جميع الجهات العاملة في المطار، ما انعكس بالشكل الإيجابي لإبراز الطاقات التي تم بذلها من جميع العاملين، مشيرا الى وصول 9 رحلات أمس، منها 4 للخطوط السعودية ورحلتان للخطوط الجوية الكويتية و3 لطيران الجزيرة.



ولفت إلى ان الإجراءات التي وضعتها الإدارة من تسهيلات وخدمات لوصول الحجاج إلى البلاد تسير حسب الخطة المرسومة لها بالتنسيق مع الجهات العاملة في المطار، مؤكدا ان الإدارة تعمل بطاقتها القصوى لتسهيل العقبات أمام ضيوف الرحمن القادمين من الديار المقدسة، وذلك بالتنسيق مع حملات الحج بتسلم حقائب الحجاج حتى لا تكون هناك أي مشكلة تواجه الحجاج، داعيا المستقبلين إلى التعاون مع مسؤولي المطار حتى يتسنى للحجاج الخروج من المطار بسهولة.



وأشاد بتعاون الجهات الحكومية خاصة وزارتي الداخلية والأوقاف والإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى حملات الحج وشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية.



من أجواء العودة



٭ تعاون كبير من جميع الجهات العاملة في المطار وخاصة رجال الإدارة العامة للطيران المدني لتسهيل إجراءات خروج الحجاج.



٭ استقبال بالورود والحلوى و«اليباب» من أهالي ومستقبلي ضيوف الرحمن تعبيرا عن الفرحة والشوق للقاء العائدين من أداء فريضة الحج.



٭ حرص عدد كبير من الأطفال مرتدين أبهى الثياب على استقبال ذويهم في مشاهد جميلة تبرز عفوية الصغار وحبهم لأهاليهم القادمين.



٭ لوحظ تواجد عدد من الشباب من الجنسين ضمن العائدين من الديار المقدسة لموسم الحج هذا العام بعد ان كانت الغالبية العظمى للحجاج في السنوات الماضية من كبار السن.



٭ سرعة كبيرة في إجراءات تفتيش وتسليم الحقائب ومساعدة كبار السن من الحجاج على حمل أمتعتهم حتى الخروج من المطار.