أكد النائب د.عبدالله الطريجي أن الانفلات الأمني وما صاحبه من تزايد وتكرار قضايا المشاجرات والقتل التي باتت ظاهرة مقلقة تعم شوارع الكويت في حاجة إلى تدخل يتجاوز الحلول الترقيعية، والأسلوب التقليدي في مواجهة هذه الجرائم.



وأضاف الطريجي في تصريح صحافي ان تقارير الاختصاصيين والجهات الرسمية والأهلية المعنية اتفقت على أن انتشار المخدرات بين الشباب لدرجة غير مسبوقة وراء الكثير من هذه الجرائم المقلقة، محذرة من وجود حملة منظمة لاستهداف دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الكويت وتحويلها من مجرد محطة لتهريب المخدرات إلى دولة ينشط فيها تجار المخدرات في بيع هذه السموم.



ولفت إلى أن الكويت تخوض حربا شرسة في مواجهة تجار المخدرات وعمليات التهريب الممنهجة برا وبحرا وجوا، لقربها من المناطق التي يتم فيها إنتاج المواد المخدرة، داعيا وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف إلى تكثيف الجهود في هذه الحرب، كما طالب وزارة الداخلية بالاضطلاع بمسؤولياتها في تكثيف حملات التفتيش والمداهمة، وأن تبتعد عن المجاملات أو قبول الواسطات في تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، مشددا على تعاون جميع الجهات الرسمية والشعبية في حماية مصلحة الكويت العليا ومصلحة المواطنين.



وأشار الطريجي إلى ضرورة تعزيز وتفعيل جهود مواجهة ومكافحة المخدرات قبل دخولها من المنافذ، لاسيما من الدول المعروفة بتصديرها المخدرات والمؤثرات العقلية، واستخدام الوسائل المتطورة من قبل الجمارك في هذا الشأن، خصوصا مع دخول أنواع جديدة من المخدرات الكيميائية التي تشكل تحديا عالميا، كما طالب بإطلاق حملات توعوية في وسائل الإعلام والتواصل المختلفة للتحذير من خطورة المخدرات على الصحة العامة والأمن المجتمعي.