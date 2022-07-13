ألقت السلطات الفرنسية القبض على 29 شخصا يشتبه في أنهم تجار مخدرات، خلال حملات مداهمة استمرت على مدار ثلاثة أيام في مدينة مارسيليا الساحلية بجنوب فرنسا الأسبوع الماضي.



وصرح مسؤول محلي يدعى فريديريك كاميليري الاثنين أن نحو 550 ضابط شرطة شنوا 45 حملة مداهمة في 30 منزلا بضواحي المدينة.



إلى ذلك، ضبطت سلطات الجمارك الألمانية شحنة تحتوي على أكثر من طن من الكوكايين، واعتقلت ثلاثة رجال هولنديين عند وصولهم لتسلمها.



وضبطت السلطات شحنة الكوكايين، التي تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون يورو، في محطة حاويات أشافنبورغ في شمال ولاية بافاريا، بعد بلاغ من سلطات في بلد آخر لم يذكر اسمه.



وتعد هذه أكبر ضبطية كوكايين في تاريخ الولاية الواقعة جنوب شرقي ألمانيا.



وبحسب البيانات، فإن المتهمين الذين تبلغ أعمارهم 22 و26 و45 عاما اعتقلوا في 21 يونيو الماضي، وهم محتجزون حاليا. وقال يورجن تيل، رئيس وحدة مكافحة تهريب المخدرات في الجمارك، إن التحقيقات جارية مع المتهمين.



وتم العثور على الكوكايين القادم من جمهورية الدومينيكان في حاوية تحتوي على منتجات طبية طلبتها شركة ألمانية.