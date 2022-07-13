يأمل الفنان البريطاني جيمس كوك، الذي يبلغ من العمر 25 عاما، في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن أكبر لوحة يتم رسمها باستخدام الآلة الكاتبة، ليسجل بذلك رقما قياسيا جديدا وفريدا من نوعه.



وأفادت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية بأن الفنان الذي ينحدر من منطقة برينتري في مقاطعة إسيكس، يرغب في أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال لوحة فريدة يجسد فيها أفق لندن ويبلغ حجمها مترين، حيث يأمل في أن يشجع هذا العمل الجديد الآخرين على منح الآلة الكاتبة «حياة ثانية».



وقد استغرق عمل القطعة الفنية التي انتهى منها في 17 يونيو الماضي، نحو شهرين، أي ما يعادل نحو 300 ساعة من الكتابة على الآلة الكاتبة.



وقدم كوك طلباً إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية في 12 من مايو الماضي للمشاركة من خلال لوحته، وقد أعطي تاريخا للانتظار حتى 10 أغسطس المقبل للتحقق من العمل.