نجح فريق بحث صيني في أن يحدد بشكل منهجي أصل وتطور وانتشار فيروس «إتش5 إن1» الذي تسبب في تفشي انفلونزا الطيور في العالم.



وتم نشر نتيجة الدراسة، التي أجراها معهد هاربين للبحوث البيطرية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، تم نشرها مؤخرا في مجلة «الميكروبات والعدوى الناشئة».



وكشفت الدراسة عن أن فيروس «إتش5 إن1» المنتشر حاليا ظهر في هولندا في أكتوبر 2020، بصفته إعادة تركيب لفيروس إنفلونزا الطيور «إتش5 إن8» مع أنواع فرعية مثل «إتش1 إن1» و«إتش3 إن8».



وقالت تشن هوا لان من معهد هاربين للبحوث البيطرية، والتي ترأست فريق البحث، إن فيروس «إتش5 إن1» كان مسؤولا عن فقدان أكثر من 70 مليونا من الدواجن المحلية في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية منذ أكتوبر 2020.