أعلنت السلطات الباكستانية أمس الثلاثاء أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الموسمية هذا الأسبوع، في وقت تجاوز فيه عدد قتلى الفيضانات السابقة الـ 150 شخصا.



ولقي 157 شخصا حتفهم جراء حوادث مرتبطة بالأمطار.



ولليوم الثاني، واصلت المياه غمر مناطق في مدينة كراتشي، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان بعدد سكان يبلغ نحو 20 مليون نسمة، ما يجبر المقيمين على البقاء في منازلهم، بينما يسارع رجال الإنقاذ للوصول إلى الأشخاص المحاصرين.



وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في العاصمة إسلام آباد أن ما لا يقل عن 44 سيدة و47 طفلا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة منذ يونيو.



وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية سردار سارفراز إن موجة جديدة من الأمطار الغزيرة ستضرب منطقة السند، جنوب البلاد، والأكثر تضررا، بدءا من غد الخميس.



ولفت إلى أن هذا من شأنه أن يفاقم الوضع، حيث سيؤدي الى إغراق المزيد من المدن.



وتأتي الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت باكستان ومناطق من الجارة الهند وسط مخاوف متزايدة من تأثير التغير المناخي على واحدة من أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان.