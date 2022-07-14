ياسر العيلة



انتهى المخرج القدير بسام الترك من تصوير فيديو كليب للمطربة التونسية سارة الزين لأغنية تحمل عنوان «وش جابك»، كلمات الشاعر منصور الفضلي، وألحان عبدالقادر الهدهود، عن هذا الخبر تحدث الترك لـ «الأنباء» قائلا: العمل من إنتاج شركتي «A2B media production»، الداعمة لشباب المطربين، ونساعدهم في حدود إمكاناتنا، ونقدم من خلالهم محتوى رقميا جديدا في «اليوتيوب» بتبنينا لعدد من الأصوات الواعدة.



وأضاف: المطربة سارة الزين واحدة من الأصوات التي تحمسنا للتعاون معها لأنها تملك موهبة حقيقية، وكانت البداية من خلال فيديو كليب لأغنية «وش جابك»، وتم تصويرها في دبي لمدة يوم واحد، وقدمنا سارة في الكليب بثلاثة «لوكات» مختلفة، حيث حرصنا على تقديمها بصورة خاصة كون هذا هو الفيديو كليب الأول لها.



وتابع: للحقيقة سارة ساعدتنا بشكل كبير خلال التصوير وقدرتها على تجسيد مشاهدها في العمل بشكل احترافي، وأنا سعيد جدا بالتعاون معها لأنها تمتلك صوتا جميلا وقويا، وأتوقع لها النجاح في الفترة المقبلة.



وأشار الترك الى ان الكليب سيتم عرضه على المنصة الرقمية الخاصة بشركته، وأيضا عبر المنصات الرقمية والمحطات الفضائية الأخرى.



الجدير بالذكر ان أغنية «وش جابك»، من كلمات منصور الفضلي، وألحان عبدالقادر الهدهود، وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل، تصميم أزياء محمد النجار، وإخراج بسام الترك.