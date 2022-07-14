مفرح الشمري



على مدى 150 دقيقة وبحضور جمهور متذوق لاغاني الزمن الجميل، أقام مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي «جلسات غنائية» في قاعة الشيخ جابر العلي، وذلك بمشاركة المطربة السعودية مشاعل والمطرب عبدالعزيز الضويحي اللذين استحضرا روائع أغاني الزمن الجميل، حيث أسعدا به الجماهير الغفيرة المتعطشة للكلمة واللحن الشجي مع فرقة مركز جابر الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد العود.



انطلقت الليلة مع المطربة مشاعل التي عبرت عن سعادتها للغناء في هذا الصرح الثقافي العريق، ثم أهدت الجمهور أغنية «لأنك غير» والذي تفاعل معها الحضور بشكل لافت لتستغل مشاعل هذا التفاعل وتغني «صوب الرياض» وتتبعها بأغنية «طيري أنا حمد» التي شاركها الحضور بترديد كلماتها.



وبعد تقاسيم جميلة على العود، غنت مشاعل أغنية «مرني» للفنان للمطرب القدير عبدالكريم عبدالقادر وتلحقها بأغنية «صبري عليك طال» للراحلة رجاء بلمليح التي أشعلت القاعة طرباً، ليتواصل هذا الحماس مع أغنية «ما معاكم خبر زين» التي ردد كلماتها معها الجمهور الغفير العاشق لأغاني الزمن الجميل.



وبعد استراحة قصيرة، أمتع المطرب عبدالعزيز الضويحي الجماهير الغفيرة بأغاني الزمن الجميل التي يعشقها الكبير والصغير لجمالية ألحانها وكلماتها، حيث غنى الضويحي مجموعة من الأغاني منها «لما يغيب القمر» و«نامت عيونك» و«علميني» التي شاركه الجمهور بترديد كلماتها الجميلة، لتدخل مرة أخرى المطربة مشاعل وتغني معه دويتو أغنية «تعال» للمطرب القدير عبدالله الرويشد التي أضافت جوا جميلا على الجلسة، ومن بعدها واصل المطرب عبدالعزيز الضويحي إبداعاته في المسرح بغنائه «ما بين بعينك» و«يا نور العين» للراحل يوسف المطرف وأغنية «لا تهجي» و«الحب أسرار» وسط تفاعل كبير من عشاق الأغاني الطربية، ليختتم وصلته بأغنية «قالوا ترى» للمطرب القدير عبادي الجوهر، حيث شاركه الحضور بترديد كلماتها الجميلة ولحنها الأجمل.