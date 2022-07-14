القاهرة - خلود أبوالمجد



تحرص الفنانة شيرين رضا في كل حواراتها، سواء التلفزيونية أو الصحافية أو حتى المنشورة على صفحاتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، على تأكيد حبها للحيوانات واستيائها من قسوة بعض الناس عليها.



وقالت شيرين في تصريحات لها إنها لا تؤمن بالسعادة الحقيقية والدائمة وهي بالنسبة إليها أمر ممل، وأن ما يسعدها هو إحسان الناس لبعضهم البعض، وأنها تحزن من قسوة بعض الناس على الحيوانات، لافتة الى أنها منذ طفولتها تتعاطف مع الحيوانات وتهب لإنقاذها، ويسعدها أن تكون ناشطة في مجال الدفاع عنها.



من ناحية أخرى، تدخل شيرين، أكثر من عمل سينمائي، أبرزها: «مغامرات كوكو»، «الملحد»، «القاهرة مكة» للفنانة منى زكي، وغيرها من الأعمال.



يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا، مسلسل «شغل في العالي» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشاركت فيه الى جانب الفنانين: فيفي عبده، هيثم سعيد، أمينة مغربي، وبيومي فؤاد، وغيرهم، وهو تأليف مصطفى حسين محرم وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.