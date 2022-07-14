بشار جاسم



يطرح اليوم الخميس ألبوم الفنانة لطيفة التونسية الذي روجت له «روتانا» قبل أيام بكليبات قصيرة لكل أغنية تقريبا كعد تنازلي لطرح الألبوم المنوع في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شاشات «روتانا».



«الأنباء» هاتفت النجمة لطيفة وسألتها عن الألبوم، حيث قالت: ألبومي الجديد سيتم طرحة اليوم (الخميس)، وهو ألبوم منوع فيه كل انواع الايقاعات والألحان الذي سمعها الجمهور بثوان معدودة في مواقع شركة روتانا، ويضم العديد من الأسماء وهي: أغنية طار طاروهي تونسية من كلمات وألحان رضا شعير والماستر بتركيا، واغنية حبيبو واعطيني دم كلمات تراث نمير وألحان علي سالم وهي اغان عراقية، واغنية حنعيشها مرة وحدة من ألحان محمد يحيى وكلمات ملاك عادل، وأغنية أحسن من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تومة وحبيت اطرحهم على شكل الميني ألبوم.



وعن تعاونها مع شركة روتانا، تقول: انا جدا فرحانة بتعاوني مع شركة كبيرة مثل شركة روتانا اللي احتضنتني من ايام شركتي «لارين»، وسعيدة بالتعاون مع وجود عراب الفن سالم الهندي بوفواز، ودايما وش روتانا علي حلو برشة برشة، وآخر تعاون بيننا كان في ألبوم «معلومات مش اكيدة» للمبدع زياد الرحباني، وقبلها في ألبوم في الكام يوم اللي فاتو وصوت من الميني ألبوم اربع اغنيات وهي من اخراج شريف ترحيني وهو مخرج لبناني عايش بالمانيا وتم التصوير بين لبنان ودبي، اما اغنية حبيبو فهي من اخراج المخرج المصري محمد جمال وتعاونت فيها مع مصمم الازياء الكويتي العالمي جسميكو.



وعن ابلكيشن طرح الالبوم، قالت: سيطرح اوديو وفيديو في كل قنوات روتانا التلفزيونية والاذاعية بالاضافة الى موقع انغامي وديزر وسعيدة جدا بردود الافعال من الفانز للمقتطفات البسيطة اللي سمعوها، واتمنى بالقريب العاجل ان اتواجد بالكويت الغالية وألتقي بجمهوري هناك.