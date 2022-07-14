مبارك الخالدي



أنهى الجهازان الإداري والفني لمنتخبنا الوطني للشباب إجراءات مغادرته السبت المقبل إلى صربيا للانتظام في معسكر تدريبي يمتد حتى 2 أغسطس المقبل، حيث قام الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد الفيلكاوي باختيار قائمة اللاعبين التي ستغادر إلى المعسكر بعد تدريبات مكثفة قاربت الأسبوعين على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة، فيما أنهى الجهاز الإداري جميع الأمور المتعلقة بسفر اللاعبين خلال الأيام الماضية.



ويسعى اتحاد الكرة إلى تجهيز أزرق الشباب بصورة مميزة قبل الدخول في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما التي ستقام في سبتمبر المقبل بالبصرة، حيث يتواجد منتخبنا في المجموعة الثامنة مع منتخبات العراق والهند وأستراليا.