عبدالعزيز جاسم



تنطلق في الـ 7:30 من مساء اليوم تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على الملعب الفرعي بستاد محمد الحمد. نظرا لأعمال الصيانة التي تقام خلال فترة الصيف لتجهيز الملاعب قبل انطلاق الموسم.



وسيقود تدريبات الأصفر المدرب الوطني ناصر الشطي ومساعده ميثم الشطي والوافد الجديد المساعد الثاني صالح الشيخ، وستستمر التدريبات اليومية حتى موعد المغادرة إلى معسكر تركيا 27 الجاري الذي ستتخلله 3 إلى 4 مباريات ويمتد لأسبوعين. ويدرس الجهاز الفني حاليا ملف المحترفين المتبقين بعد التعاقد مع 3 لاعبين هم المدافع البوركيني باتريك مالو والمهاجم العاجي سيدريك هنري قادما من الفحيحيل، لينضم إلى مواطنه المهاجم مامادو سورو.



ويبدو أن المحترفين البوسني لورانس تراشي والتونسي حسام السويسي سيبقيان لموسم آخر على الرغم من عدم إعلان النادي استمرارهما إلا أن بقاء 3 مواسم في عقد تراشي سيجعل من الصعب التخلي عنه بسبب الأمور المالية بشكل أساسي، فيما قدم السويسي مستوى جيدا رغم قصر الفترة التي شارك فيها مع الأصفر منتصف الموسم الماضي.