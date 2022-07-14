مبارك الخالدي



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت تدريباته التي انطلقت مساء الاثنين الماضي بقيادة المدرب الكرواتي رادان غاسانين، وتحظى المرحلة الأولى من برنامج إعداد الفريق بمتابعة حثيثة من إدارة النادي بتواجد رئيس مجلس الإدارة خالد الغانم ونائبه وليد العصيمي في الحصة التدريبية للفريق امس الأول.



وحث الغانم اللاعبين على الالتزام بتعليمات الجهازين الفني والإداري لتجاوز المرحلة الأولى من الإعداد بكل إيجابية والتحضير للسفر الى معسكر خارجي في النمسا تتخلله 4 مباريات ودية.



وفي جانب متصل، يترقب الجهاز الإداري وصول اللاعب العراقي شيركو كريم قريبا اذ تم التعاقد معه بناء على طلب المدرب رادان، وبهذا التعاقد أنهت إدارة الأبيض ملف اللاعبين المحترفين وهم العراقي شيركو والعماني ارشد العلوي والتونسي طه ياسين الخنيسي ومهاجم مدغشقر كارلوس اندريا والمغربي مهدي برحمة.



إلى ذلك، دخل المحترف العماني ارشد العلوي تدريبات الفريق امس، وذلك بعد وصوله الى البلاد في وقت متأخر من امس الأول.



من جانب آخر، أعلن أمين السر العام الناطق الرسمي بالنادي العربي فؤاد المزيدي عن مفاوضات متقدمة مع مدربين لاختيار أحدهم لقيادة الأخضر.



وقال المزيدي في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي ان المدرب السابق الكرواتي انتي ميشا أخطر رئيس النادي عبدالعزيز عاشور بتلقيه عرضا خارجيا وبالتحديد من نادي الفيصلي السعودي مبديا رغبته في الرحيل. وأخطر إدارة النادي بذلك باعتبار ان تعاقده مع الأخضر لايزال قائما. وأضاف المزيدي ان إدارة النادي لا تمانع في انتقاله شريطة تطبيق بنود التعاقد والالتزام بها ومنها الشرط الجزائي.



ولفت إلى ان اللجنة الرياضية لاتزال تدرس السير الذاتية لمدربين تم عرضهم على الإدارة وتقلصت الاختيارات بين 3 او 4 أسماء وسيتم اختيار احدهم خلال اليومين المقبلين لتولي مهمة الإشراف على قيادة الفريق، مؤكدا ان المدرب الجديد لا يقل كفاءة ومستوى فنيا عن سابقه.



وعن البرنامج الإعدادي للفريق، قال ان الأخضر سيغادر يوم 23 الجاري الى تونس لإقامة معسكر تحضيري يستمر حتى 12 من الشهر المقبل، مشيرا الى التحاق السنوسي الهادي وطارق بوعبطة بالتدريبات الجارية في الوقت الراهن على ان يلتحق بالفريق في معسكر تونس كل من محمد الصولة الذي تماثل للشفاء بعد العارض الصحي الذي تعرض له، والمغربي حمزة خابة، مضيفا ان محترفا خامسا سينضم قريبا الي صفوف الفريق بعد تعثر المفاوضات مع الفلسطيني عدي الدباغ رغم الرغبة المشتركة بيننا في عودته بسبب تمسك ناديه البرتغالي به.