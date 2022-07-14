أعرب السير مو فرح عن ارتياحه لعدم وجود خطط لدى وزارة الداخلية البريطانية لاتخاذ إجراءات ضده، بعدما كشف بشكل صادم أنه تم إحضاره للمملكة المتحدة بشكل غير قانوني عندما كان طفلا.



وقال محمد فرح (39 عاما) البطل الأولمبي 4 مرات إنه يدين بحياته للكثير من الأشخاص وإنهم أمدوه بالقوة للحديث عن ماضيه.



وكشف فرح في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» بعنوان «مو فرح الحقيقي» عن كيفية جلبه إلى بريطانيا من الصومال بشكل غير قانوني، بعد حصوله على اسم لطفل آخر، بعد أن قتل والده في الحرب الأهلية. وقال متحدث رسمي بمقر الحكومة البريطانية 10 داوننغ ستريت عن البطل الأولمبي: «إنه بطل رياضي، إنه مصدر إلهام للناس عبر البلاد».



وبسؤاله عما إذا كانت وزارة الداخلية ستتخذ أي إجراءات ضد فرح، قال: «بالتأكيد لا».



وأكد: «أعتقد أن وزارة الداخلية كانت واضحة تماما بأنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات ضد السير مو وهذا يتماشى مع التوجيهات».