أعلن نادي برشلونة الإسباني الذي يعاني ضائقة مالية عن توصله الى اتفاق مبدئي لضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي، حسب ما أعلن في بيان أمس.



ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحافية إسبانية أشارت الى أنها تناهز 55 مليون يورو زائد 15 مليونا من المكافآت، على مدى خمس سنوات. وفي سياق متصل، انخرط الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق الأول لكرة القدم في برشلونة في تدريبات الفريق بعد اتفاق الطرفين على تجديد العقد، وكان قد انتهى عقد ديمبلي مع برشلونة في 30 يونيو الماضي. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن الدولي الفرنسي عاد أمس إلى المدينة الرياضية وتدرب مع اللاعبين، وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبلي شارك في تدريب اللاعبين المستعبدين من مباراة الودية أمام فريق أولوت. وذكرت الصحيفة الكتالونية أن ديمبلي وقّع بالفعل عقده الجديد مع برشلونة، لذلك ذهب إلى التدريبات بعد تلقي الضوء الأخضر من النادي.



وسيرتبط عثمان ديمبلي ببرشلونة بعقد جديد لمدة عامين حتى عام 2024، مع تخفيض جزء كبير من راتبه بسبب الأزمة الاقتصادية للنادي.