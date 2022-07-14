أكد الألماني المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، أن هزيمة فريقه العريضة أمام مان يونايتد وديا (4-0) الثلاثاء جاءت لعدم جاهزية العديد من عناصر الفريق. وقال كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، عقب المباراة: «من الواضح أن المباراة جاءت في وقت مبكر جدا بالنسبة لنا، ومع ذلك فقد رأينا الكثير من الأشياء الجيدة في هذه المباراة»، مضيفا: «يونايتد» قام بعمل جيد، فقد أنهوا الهجمات بصورة رائعة. وأشار كلوب إلى أن عددا من اللاعبين شارك في المباراة بعد 3 أيام فقط من خوض التدريبات، وقال: «هذا قاس حقا، لكن هذه هي حياة لاعب كرة القدم المحترف، والآن يمكننا العمل مع ذلك، وسنعمل معه، وأعلم أن كرة القدم هي لعبة نتائج، ونحن نفعل كل شيء من أجل ذلك، لكن علينا الاستعداد لموسم كامل، لم تكن لدينا فرصة للاستعداد لهذه المباراة، حقا، لذلك كان علينا القيام بالدفع بثلاثة فرق كل 30 دقيقة».



وختم: «بالطبع كنت سأحب أن نسجل بعض الأهداف أمام جماهيرنا هنا، فقد أتيحت لنا عدة فرص بالفعل، لكننا لم نستغلها».