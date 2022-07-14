أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي استعداده لتقديم 25 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى نجمين من فريقه الأول لكرة القدم بهدف الحصول على خدمات مدافع نادي أرسنال غابرييل ماغالهايس خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وذكرت صحيفة فوتبول لندن الإنجليزية أنه وفقا لتقارير إيطالية، يستعد عمالقة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لتقديم 25 مليون جنيه إسترليني إلى أرسنال، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط أدريان رابيو بصفقة دائمة وصانع الألعاب آرثر ميلو على سبيل الإعارة خاصة أن النادي الإنجليزي أبدى حرصه على التعاقد مع آرثر في يناير الماضي.



ومع ذلك، بالنظر إلى أن أرسنال دفع 23 مليون جنيه إسترليني لغابرييل قبل أقل من عامين، يبدو من غير المرجح أن يقبلوا مثل هذا العرض لقلب الدفاع الموهوب الذي كان أحد أكثر اللاعبين ثباتا خلال فترة مدرب «المدفعجية» مايكل أرتيتا.