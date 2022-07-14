كشف أحد التقارير أخيرا أن ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، يطلق عليها لقب «أميرة مونتيسيتو» من قبل سكان كاليفورنيا الذين قالوا إنها عندما تتناول الطعام بالخارج، فإنها تطلب طاولة «منعزلة تماما»، بحسب صحيفة «ديلي بيست».



وقد أوضح التقرير الجديد حول حياة ميغان وهاري في كاليفورنيا الذي نشرته مجلة «كلوسير» البريطانية هذه التفاصيل، ونقلت عن مصدر أن ميغان «إذا كانت ستذهب إلى بيفيرلي هيلز أو غرب هوليوود لتناول طعام الغداء أو العشاء، فإنها تقوم بالاتصال لطلب طاولة منعزلة تماما».



وأضاف التقرير أن هذا السلوك يعتبر متطلبا إلى حد ما، إلا أنه بالطبع قريب جدا لتصرفات المشاهير البارزين بشكل عام، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون لمجموعة ميغان، أي «أوبرا وينفري، وإلين دي جينيريس، وسيرينا ويليامز، وجيمس كوردن - وجيرانهم، أورلاندو بلوم وكاتي بيري».



وتابع المصدر: «ولكن بشكل عام، هذه الأيام تحب ميغان الجلسات الراقية في منطقة مونتيسيتو، والتي أوصت بها أوبرا. لقد أصبحت هذه الأماكن المفضلة لدى هاري وميغان - ويذهبان إليها دائما».