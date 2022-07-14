فيما يتعلق بالممثلات، باتت الشابة زندايا التي تحقق نجاحا في هوليوود منذ سنوات والتي فازت بجائزة «إيمي» سنة 2020 عن «يوفوريا»، في موقع متقدم للفوز، وهي تنافس جودي كورنر وساندرا أوه («كيلينغ إيف») وريز ويذرسبون التي رشحت للمنافسة خلافا لشريكتها في «ذي مورنينغ شو» جنيفر أنيستون التي لم تحصل على أي ترشيح.



ومن الخيبات الأخرى أيضا، غياب سيلينا غوميز عن دورها في «أونلي مردرز إن ذي بيلدينغ»، المسلسل الكوميدي الذي رشح عنه في المقابل الممثلان ستيف مارتن ومارتن شورت. ومن بين النجوم الذين لم ينتزعوا أي ترشيحات الثلاثاء، توقف المراقبون للسياسات في هوليوود أيضا عند غياب جوليا روبرتس («غاسليت») وجيسيكا تشاستين («سينز فروم إيه ماريدج») في فئة المسلسلات القصيرة، لصالح ممثلات أقل شهرة من أمثال أماندا سيفريد («ذي دروب أوت») وجوليا غارنر («إنفنتينغ أنا»).